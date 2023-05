Feira de Maio regressa a Azambuja durante cinco dias

Conhecida como uma das mais castiças do Ribatejo, a festa está de volta entre 25 e 29 de Maio e promete levar milhares de pessoas às ruas da vila. Gisela João e Tony Carreira são os destaques do cartaz musical.

A centenária Feira de Maio está de regresso à vila de Azambuja, entre os dias 25 e 29 de Maio, com um programa diversificado que inclui actividades equestres, gastronomia, artesanato, concertos, desfile de tertúlias, uma festa dos anos 80, largadas e corrida de toiros.

Um dos momentos altos daquela que é conhecida como a festa mais castiça do Ribatejo é a homenagem ao campino António José Cruz Gordo, que acontece na manhã de domingo, 28 de Maio. No segundo momento da cerimónia, será entregue o Pampilho de Honra gravado com o nome do antigo campino José Carlos Semeador, mais conhecido por Zé Moleiro.

As cinco largadas de toiros que enchem de aficionados e curiosos as ruas da vila arrancam na quinta-feira, 25 de Maio, às 19h30, após o desfile de tertúlias, às 16h00, e o momento inaugural que decorre pelas 17h00 na praça do município e que vai contar com a participação da Fanfarra da Associação dos Bombeiros Voluntários de Azambuja. No dia seguinte os toiros são largados às 22h00, no sábado às 19h00, no domingo às 10h30 e na segunda-feira, último dia da Feira, às 18h30. A Corrida de Toiros à Portuguesa realiza-se pelas 17h00 de domingo na Praça de Touros Dr. Ortigão Costa.

No plano musical sobe ao palco instalado no Páteo do Valverde, na primeira noite do evento, pelas 23h00, a fadista Gisela João. No sábado é a vez de Tony Carreira dar música à vila a partir do palco situado junto à Escola Boavida Canada. Ambos os concertos são de entrada gratuita.

Para a noite de sexta-feira, 26 de maio, está reservado o desfile de campinos com o gado, à luz de archotes, a partir das 21h00, seguido da emblemática largada noturna e da distribuição gratuita de sardinhas, pão e vinho em diversos pontos centrais da vila, após a recolha dos toiros. Ainda nessa noite os grupos de baile Geração XXI, Solo Así com o Grupo de Sevilhanas Tirititrando e Raul & Eu + Empregado, o tradicional fado vadio, bandas itinerantes e o o espectáculo com a Ganda Banda (03h30), asseguram a animação madrugada fora.

No sábado o dia é dedicado ao cavalo e às actividades equestres, com o concurso de modelo e andamentos, classe éguas afilhadas, no Centro Hípico Lebreiro, às 14h30; com a prova de perícia de campinos, a prova de condução de jogos de cabrestos, a partir das 15h00, na Rua Engenheiro Moniz da Maia; e o tradicional passeio livre a cavalo pelas ruas da vila e tertúlias. À noite realiza-se a Festa dos Anos 80 da Tertúlia CCM, no Largo de Palmela, que irá animar o recinto das 23h00 até ao romper da manhã.

O último dia da Feira de Maio, 30 de Maio, é dedicado às crianças com a iniciativa Feira na Vila, com actividades de animação pelas ruas do evento. À tarde serão entregues os diplomas e prémios às melhores ornamentações, seguindo-se a última largada de toiros. À meia-noite, um espectáculo de fogo-de-artifício dará por encerrada a Feira de Maio 2023.