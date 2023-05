Raízes e tradições valorizadas na Semana da Ascensão na Chamusca

Inauguração da maior festa do concelho da Chamusca contou com figuras do Estado que enalteceram a importância da valorização das raízes e tradições para o desenvolvimento dos territórios.

A maior festa do concelho da Chamusca decorre de 13 a 21 de Maio e foi inaugurada entre vários elogios, promessas de conclusão de obras e animação musical que ficou a cargo da Banda Filarmónica Carregueirense “Victória”. A habitual cerimónia do hastear da bandeira no primeiro dia da Semana da Ascensão contou este ano com a presença de António Ceia da Silva, presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) do Alentejo, Ana Abrunhosa, ministra da Coesão Territorial, entre outros autarcas e dirigentes do concelho e da região ribatejana.

As intervenções começaram com o presidente da câmara, Paulo Queimado (PS), a destacar a inauguração de duas fases da empreitada de requalificação urbana da vila, intervenções que custaram mais de dois milhões de euros e sofreram vários percalços devido aos concursos públicos para a sua execução terem ficado inicialmente desertos. O autarca salientou, entre outros assuntos, o trabalho das juntas de freguesia na manutenção das tradições locais com a realização das festas e eventos ao longo de todo o ano.

António Ceia da Silva e Ana Abrunhosa tiveram discursos similares, com destaque principal para a importância da construção de infra-estruras para o desenvolvimento do território, captação de investimento e fixação de população. Os investimentos sociais também foram referidos como uma das preocupações a ter em conta por quem gere as autarquias, assim como a necessidade de continuar a promover os territórios com base nas tradições. “Não há sustentabilidade nos territórios se os nossos sectores tradicionais, raízes e tradições não forem valorizadas”, disse Ana Abrunhosa.

Um concelho em festa

A Semana da Ascensão tem decorrido com as habituais iniciativas tauromáquicas a marcarem a animação na vila, além de concertos todos os dias. Para os últimos dias o palco principal recebe Rosinha (18 de Maio), Ivandro (19) e Ana Bacalhau (20). O grande espectáculo de fado Chamusquense com Custódio Castelo encerra os festejos a 21 de Maio. A Semana da Ascensão é também um espaço de divulgação das actividades locais, produtos regionais, da gastronomia, além da vertente da tauromaquia, tradições e cultura, bem como actividades desportivas. A quinta-feira de ascensão é o momento alto da festa com a tradicional entrada de toiros na rua principal da vila. Mas também é o dia em que as pessoas da vila vão para o campo apanhar a espiga que em termos de tradição simboliza a sorte e prosperidade do lar.