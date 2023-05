Sardoal festejou os 78 anos da Estrada Nacional 2

A já mítica Estrada Nacional 2, que liga Chaves a Faro, assinalou, a 11 de Maio, o 78º aniversário na vila do Sardoal. A cerimónia juntou autarcas e ex-autarcas dos concelhos por onde passa a EN2 e outras entidades. A sessão comemorativa teve início com a intervenção do presidente da Câmara do Sardoal, Miguel Borges, Ana Vicente, da Infraestruturas de Portugal, e Luís Machado, presidente da Associação de Municípios da Rota da Estrada Nacional 2.

Miguel Borges destacou a importância deste projecto para os territórios atravessados pela EN2 e afirmou que “este interior de Portugal é tão bom, que até tem mar”, referiu. Ana Vicente, coordenadora de operação do distrito de Santarém da Infraestruturas de Portugal, apresentou um trabalho realizado pela sua instituição que demonstra o empenho da entidade gestora para com a EN2, na conservação, manutenção, colocação de sinalética e requalificação da mítica estrada num valor de cinco milhões de euros no período de 2019-2024.

Luís Machado referiu a importância do envolvimento dos 34 concelhos associados da Associação de Municípios da Rota da EN2 destacando ser um gosto trabalhar o maior projecto de coesão territorial de Portugal. Durante a manhã assistiu-se à ante-estreia do documentário “EN2: A Estrada que nos une” que, em 60 minutos, transmitiu algumas emoções e sentimentos do que um viajante pode sentir ao longo da EN2. O documentário estará brevemente disponível nas salas de cinema e auditórios do país.

A EN2 foi identificada pela primeira vez a 11 de Maio de 1945, data da publicação do Decreto-Lei nº 34.593, que instituiu o primeiro Plano Rodoviário Nacional. Ao ligar Chaves a Faro, a EN2 tornou-se a maior estrada portuguesa, num total de 739,260 quilómetros, atravessando 35 concelhos e 11 distritos, sendo uma “excelente forma de descobrir o interior de Portugal, explorando a cultura, gastronomia e tradições das diferentes regiões do país.