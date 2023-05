The Lucky Duckies abrem concerto de Michael Bolton em Oeiras

Banda da Póvoa de Santa Iria é uma das estrelas do cartaz do festival Jardins do Marquês de Oeiras e sobe a palco a 27 de Junho.

Os portugueses The Lucky Duckies, banda da Póvoa de Santa Iria, vão abrir o concerto de Michael Bolton no festival Jardins do Marquês em Oeiras e a actuação está marcada para 27 de Junho. Os preços dos bilhetes vão dos 30 aos 70 euros e o festival conta já com nomes grandes no cartaz, incluindo Sara Correia, António Zambujo, Camané, Ricardo Ribeiro, Liniker, Maria Bethânia, Pink Martini e Joss Stone.

Os The Lucky Duckies, banda liderada por Marco António, promete animar a plateia da terceira edição do festival com muito rock and roll, incluindo o Single “Tu Vuo Fa L’Ámericano”, que já tem oito milhões de visualizações no YouTube. Os The Lucky Duckies além dos grandes clássicos têm também os seus próprios originais, compostos com a genética típica das décadas de 20, 30, 40 e 50 do século passado, com influências e temas de, entre outros, Frank Sinatra, Dean Martin, Bobby Darin, Chuck Berry, Elvis Presley, Nat King Cole ou Jerry Lee Lewis.

Já Michael Bolton, glória da pop dos anos 80 e 90, que deu voz a êxitos como “How Can We Be Lovers” ou “When a Man Loves a Woman”, traz também um novo disco na bagagem para apresentar ao público português no primeiro concerto do programa do festival.