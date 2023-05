Abrantes e Alvega têm novas escolas com melhores condições

Apesar de já estarem em funcionamento desde o início do presente ano lectivo, a Escola Básica Maria de Lourdes Pintasilgo e a Escola Básica de Alvega foram inauguradas no dia 10 de Maio pelo ministro da Educação, João Costa, pela ministra da Agricultura, Maria do Céu Antunes e pelo presidente da Câmara de Abrantes, Manuel Valamatos.

“Este é um marco extraordinário para o presente e futuro dos nossos jovens e da nossa comunidade”, salientou o autarca, acrescentando que a requalificação do antigo colégio, agora Escola Básica Maria de Lourdes Pintasilgo, foi realizada “através de um grande projecto que teve como prioridade a manutenção da traça original do edificado”. Destacou ainda o papel fundamental da actual ministra da Agricultura, na altura presidente da Câmara de Abrantes, “que olhou para este edifício e a sua história e o repensou”.

Esta escola veio unificar as antigas escolas dos Quinchosos e a nº2 de Abrantes, através de uma obra que representa um investimento de mais de 3 milhões de euros com financiamento europeu de aproximadamente 1,2 milhões de euros. O antigo colégio foi readaptado tendo em conta o número de alunos, a rondar as duas centenas. Em Abril deste ano o município aprovou a abertura de mais uma turma de pré-escolar, passando a ter três em funcionamento.

A antiga Escola Básica 2/3 Fernando Loureiro, agora Escola Básica de Alvega, ficou equipada com uma sala de actividades para o pré-escolar, duas salas de aula para o 1º ciclo, duas salas polivalentes, biblioteca, refeitório, sala de professores e outra para o pessoal não docente. A intervenção teve um valor de adjudicação de 441.800 euros mais IVA tendo financiamento comunitário de 421.631 euros. O investimento extra para arranjos exteriores teve um custo de mais de 100 mil euros.