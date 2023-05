Assembleia Intermunicipal do Médio Tejo questiona integração de Ourém na ULS de Leiria

A Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo (CIMT) foi instada a questionar, com “carácter de urgência”, por que razão o concelho de Ourém vai integrar a Unidade Local de Saúde (ULS) de Leiria e não a do Médio Tejo. O requerimento foi entregue na reunião extraordinária da Assembleia Intermunicipal do Médio Tejo, que se realizou a 11 de Maio, em Tomar, destinada à “apresentação e informação dos pressupostos para a criação de uma Unidade Local de Saúde (ULS) no Médio Tejo”.

O eleito da Assembleia Municipal de Ourém Nuno Batista apresentou um requerimento à mesa da assembleia, com “carácter de urgência”, no sentido de serem questionadas quais as razões que estiveram na base da decisão, quem a tomou e se ela é definitiva, pedindo que sejam feitos “todos os esforços para que seja revertida”. O deputado lembrou que a ULS de Leiria irá servir uma população de 400 mil pessoas, enquanto a previsão para o Médio Tejo é de 240 mil pessoas, salientando que a população abrangida é um dos critérios para o financiamento destas estruturas.

Nuno Batista questionou quais as implicações da adesão de Ourém, o mais populoso concelho do Médio Tejo, à ULS de Leiria, concluindo que, no imediato, a saída de quatro dos cinco médicos da Unidade de Saúde Familiar (USF) de Ourém, sendo que a quinta se encontra em licença de maternidade, vai levar a que 30 mil pessoas fiquem sem médico de família.

A coordenadora do Agrupamento de Centros de Saúde (ACES) do Médio Tejo, Diana Leiria, confirmou ter recebido pedidos de mobilidade dos médicos da USF de Ourém para a ULS do Médio Tejo, em fase de criação, “relacionados com a vida familiar dos próprios”. Diana Leiria, que respondia à interpelação feita por vários eleitos, adiantou que os serviços vão tentar que as saídas coincidam com os concursos que estão a decorrer, lembrando que, para Ourém, abriram 10 vagas com incentivos do Serviço Nacional de Saúde para a atracção e fixação de médicos.

Segundo a coordenadora do ACES Médio Tejo, nesta região faltam actualmente 30 médicos de Medicina Geral e Familiar, não havendo a certeza de que o problema fique resolvido no concurso que está a decorrer, salientando que a grande dificuldade está na atracção e fixação de profissionais jovens. “Talvez neste modelo das ULS se consigam ter equipas mais próximas, com projectos conjuntos, que tornem o trabalho no Serviço Nacional de Saúde mais aliciante”, declarou.



Cidadãos questionaram autarcas

Em Fevereiro último, cerca de 50 cidadãos foram a uma reunião de câmara em Ourém manifestar preocupação e confrontar o executivo municipal com a possibilidade de integração do concelho de Ourém na futura USL de Leiria deixando assim o Centro Hospitalar do Médio Tejo.

O presidente da Câmara de Ourém esclareceu que “uma vez que o nosso hospital de referência é Leiria e não Abrantes fomos abordados por Licínio Carvalho [presidente do conselho de administração do Centro Hospitalar de Leiria] para aferir da nossa disponibilidade de integrar a futura USL de Leiria”. Luís Albuquerque explicou que a deliberação de câmara foi no sentido de os cuidados de saúde de Ourém serem “parte integrante da análise e discussão sobre as potencialidades da possível integração na futura USL”, acreditando que esse é o caminho a seguir para que as condições de atendimento à população sejam melhoradas.