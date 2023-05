Obras na Cerci de Azambuja decorrem a bom ritmo

Seguem a bom ritmo as obras de construção do Complexo Social e de Saúde Quinta das Rosas, um projecto da Cerci Flor da Vida, cooperativa que presta apoio a pessoas com deficiência, sediada em Azambuja. A instituição conseguiu financiamento através do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) e do Programa de Alargamento da Rede de Equipamentos Sociais (PARES), da Segurança Social. A empreitada foi visitada no dia 9 de Maio pelo presidente da Comissão Nacional de Acompanhamento (CNA) do PRR, Pedro Dominguinhos.

A infraestrutura contempla a implementação de 90 camas, capacidade de resposta para 140 utentes e criação de mais 76 postos de trabalho. Do complexo farão parte um lar residencial para 30 utentes, uma estrutura residencial para pessoas idosas com grandes dependências (30 camas), um centro de actividades e capacitação para a inclusão (30 utentes), serviço de apoio domiciliário para pessoas com deficiência (50 utentes) e clínica de saúde e exames de diagnóstico complementares. Da equipa de 76 colaboradores, 40% serão técnicos superiores, sete enfermeiros e dois médicos.

O futuro complexo custa cinco milhões de euros e tem apoio de um milhão e 600 mil euros, a que se junta a comparticipação de 350 mil euros da Câmara de Azambuja. A estrutura residencial para pessoas idosas não tem financiamento e, por isso, até lá a Cerci vai recorrer à banca. “Se tenho decidido fazer este projecto em 2020 tinha gasto três milhões e meio de euros. Agora com financiamento vou acabar por ter de pagar o mesmo valor. Ou seja, o equipamento já podia estar a funcionar e tínhamos recorrido à banca”, desabafa o presidente da direcção da Cerci Flor da Vida, José Manuel Franco.

Pedro Dominguinhos diz que o Governo está a negociar com a comissão europeia o reforço de verbas para projectos já aprovados sobretudo por causa do aumento dos custos de construção. O presidente da CNA diz ainda que em cima da mesa está a possibilidade de estender os prazos intermédios de construção. O Complexo Social e de Saúde Quinta das Rosas tem um prazo de execução de 540 dias e a obra arrancou em Abril.

Dia 23 de Maio o presidente da CNA vai reunir com os autarcas da Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo onde será feito o balanço das obras financiadas pelo PRR nos municípios de Almeirim, Alpiarça, Azambuja, Benavente, Cartaxo, Chamusca, Coruche, Golegã, Rio Maior, Salvaterra de Magos e Santarém.