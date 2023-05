Alunos da Escola Profissional do Vale do Tejo realizaram prova de aptidão profissional

A tarde de sexta-feira, 12 de Maio, foi especial para cerca de três dezenas de alunos da Escola Profissional do Vale do Tejo. No âmbito da Prova de Aptidão Profissional, os alunos apresentaram um menu de degustação que foi avaliado por um júri, composto por cerca de uma dezena de chefes de cozinha. Do menu fez parte, por exemplo, lombo de lagosta suado numa salada fria de maçã verde e aipo; salmão braseado em cama de cavatelli, frutos do mar e sal verde; novilho maturado al Barolo, numa polenta frita e jardim crocante de legumes e, para terminar, bolo de banana com ganache de creme de leite e sorbet de yuzu.

Maria Salomé Rafael, presidente do conselho de administração da Escola Profissional do Vale do Tejo, deixou palavras de incentivo aos alunos que vão agora entrar no mercado de trabalho, desejando que consigam colocar em prática todas as aprendizagens que tiveram ao longo do seu trajecto na escola. No almoço estiveram presentes autarcas do executivo da Câmara Municipal de Santarém e da União das Freguesias da Cidade, dirigentes associativos e de instituições de ensino do concelho.