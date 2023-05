As lutas dos enfermeiros continuam por vencer

O reconhecimento dos utentes conforta-os, mas não lhes devolve as horas a mais e os impasses na actualização salarial e progressão das carreiras. Dois testemunhos a propósito do Dia Internacional da Enfermagem, que se assinalou a 12 de Maio.

A alegria de ajudar a nascer uma nova vida motivou Pedro Lopes a trabalhar como enfermeiro no bloco de partos do Hospital de Vila Franca de Xira (HVFX). Tremia como varas verdes quando realizou o primeiro parto, no antigo Hospital Reynaldo dos Santos, em Vila Franca de Xira. Na altura, durante a noite, só ficava um enfermeiro no bloco de partos com uma auxiliar e outro enfermeiro na ginecologia. Com a ajuda da equipa superou a primeira experiência e só no primeiro ano ajudou a nascer 232 bebés. A partir daí deixou de contar.

Pedro Lopes, 46 anos, natural de Bragança, trabalha no bloco de partos do HVFX e é condutor de Viaturas Médicas de Emergência e Reanimação (VMER). Acompanha diariamente mulheres durante e após o parto, incluindo cesarianas. Sempre soube que havia mais mulheres do que homens na enfermagem mas nunca se importou. Segundo a Ordem dos Enfermeiros, no início de 2018 existiam em Portugal 71.802 enfermeiros, sendo 58.939 mulheres e 12.863 homens. E há serviços específicos quase exclusivos das mulheres, como é o caso do bloco de partos.

No curso de enfermagem partilhava a sala com 47 futuras enfermeiras e apenas nove homens. Ainda pensou ser informático de gestão, mas a paixão pela área falou mais alto. “Não pensei nas condicionantes da profissão porque gostava. Mas os problemas que havia na altura são os mesmos de agora: cansaço, excesso de turnos, valorização salarial, idade da reforma. Com 67 anos a fazer noites e fins-de-semana, sem horários regulares é penoso”, diz a O MIRANTE.

Após o curso começou a trabalhar, em 1999, no Hospital de Santa Marta, em Lisboa, no serviço de medicina para homens. Foi para Guimarães e trabalhou no hospital, ao mesmo tempo que se especializou como enfermeiro parteiro. Passou pelas urgências, cuidados intensivos e INEM. Lidou de perto com a morte até decidir que queria trabalhar com a vida, ajudando o nascimento.

No bloco de partos consegue aliviar um pouco do serviço que presta nas VMER. Durante a semana, quando saem os horários do hospital, já sabe as horas que vai dedicar a esse serviço. Quando é activado via rádio ou telemóvel cai uma ficha no computador. Sabe se é uma alergia, um acidente ou um problema médico mas nunca sabe em que estado vai encontrar as pessoas. Pedro Lopes vai sempre a conduzir as VMER. Na sua cabeça há sempre episódios nas gavetas. Não consegue desligar e quando passa nos locais das ocorrências regressam as memórias que lhe tiram o sono.

Reconhecimento é o melhor que se leva da profissão

Fátima Esteves é enfermeira há 38 anos e confessa que a morte de pacientes é e será sempre um momento marcante com que lida na profissão. Não raras vezes houve utentes que esperaram que iniciasse o turno para morrerem. “Quando me viram disseram ‘já chegaste, já posso partir mais descansada’. É sempre difícil perder alguém, mesmo um paciente porque criamos laços”, conta a enfermeira de 60 anos que trabalha no Hospital Distrital de Santarém (HDS).

Na opinião da enfermeira natural da Guarda, que pensou seguir Medicina mas acabou por enveredar por Enfermagem à revelia dos pais, para se ser um bom profissional de saúde tem que se ver o doente como um todo e não acreditar em tudo o que lhe dizem. “Temos que saber avaliar, reavaliar, envolvê-lo no seu próprio tratamento e também à sua família. Temos que perder tempo a ouvir. Muitos doentes não nos dizem a verdade. Alguns dizem que tomam os medicamentos, mas depois não há dinheiro para comprá-los. E com conversa conseguimos perceber isso tudo”, afirma Fátima Esteves, actualmente afecta ao Hospital de Dia e serviço de Cardiologia do HDS, unidade de saúde onde trabalha desde que concluiu os estudos.

Ser enfermeiro é também, muitas vezes, ter de desempenhar o papel de psicólogo de serviço para aqueles que precisam de desabafar; ser um ombro amigo ao mesmo tempo que se é profissional. “Tenho antigos pacientes que passam pelo meu serviço para me apresentarem os filhos ou netos. Uma vez fui convidada para ir a um baile com doentes de Ortopedia. E fui. Isto é o melhor que se leva desta profissão”, confessa a enfermeira que perdeu a conta às noites de Natal e dias de Ano Novo que passou nos corredores do hospital.