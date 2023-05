Associação Empresarial de Ourém - Fátima defende aeroporto em Santarém como a melhor opção

A Associação Empresarial Ourém-Fátima (ACISO) defende que a opção Santarém para a localização do futuro aeroporto de Lisboa é a que melhor serve Fátima e diz que o poder político deve considerar o impacto da cidade-santuário nas suas decisões. “Este é, sem dúvida, o projecto que melhor serve Fátima e o grande fluxo de turistas que aqui acorrem anualmente”, afirmou a presidente da ACISO, Purificação Reis, citada numa nota de imprensa, na sequência de uma reunião com Carlos Brazão, o rosto do “Magellan 500”, que contou com outras entidades do distrito, nomeadamente o ACES Santarém, ACITOFEBA Tomar e ACIS Torres Novas. “Fátima é um importante destino turístico conhecido mundialmente, podendo esta infraestrutura potenciar o seu efeito âncora no desenvolvimento turístico de todo o território do Centro de Portugal”, adiantou Purificação Reis.

A 27 de Abril, a comissão técnica que está a estudar a expansão da capacidade aeroportuária de Lisboa anunciou nove opções possíveis para o novo aeroporto, que incluem as cinco definidas pelo Governo mais Portela+Alcochete, Portela+Pegões, Rio Frio+Poceirão e Pegões. A lista de opções que passaram às fases seguintes foi anunciada pela coordenadora-geral da Comissão Técnica Independente, Rosário Partidário.

Purificação Reis sublinha que “a opção de Santarém, de entre as opções em análise, é a que melhor serve Fátima e toda a Região Centro”. “O facto de o turismo religioso ser um produto turístico com esta componente, a religiosa, faz com que, muitas vezes, o poder político não lhe dê a devida importância como a que dá a outros produtos turísticos, o que não é compreensível de todo”, destacou a responsável da ACISO.