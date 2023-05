Exposição na Biblioteca de Ourém mostra trabalho de alunos

A exposição permite estreitar laços com a comunidade e mostra a qualidade do trabalho desenvolvido pelos alunos do Agrupamento de Escolas Conde de Ourém.

A exposição colectiva intitulada “Eu sou Activo e Criativo” foi inaugurada na manhã de 5 de Maio, na Biblioteca Municipal de Ourém, pela vice-presidente da câmara municipal, Isabel Costa. A exposição apresenta trabalhos dos alunos de Educação Visual e Educação Tecnológica do Agrupamento de Escolas Conde de Ourém. A iniciativa, que é já uma tradição, contou com a presença do director do Agrupamento de Escolas Conde de Ourém, Diogo Alves, acompanhado por uma comitiva de professores e alunos que contribuíram para a realização da exposição.

Os temas apresentados são diversos e vão desde interpretações de quadros famosos até questões de ambiente e sustentabilidade, apresentados tanto em desenho como em esculturas. Isabel Costa congratulou os alunos pelos seus trabalhos, salientando a criatividade e diversidade presentes na exposição. A exposição permite estreitar laços com a comunidade e mostra a qualidade do trabalho desenvolvido pelos alunos do Agrupamento de Escolas Conde de Ourém, estando patente na Biblioteca Municipal de Ourém até 31 de Maio.