Loja do Cidadão de Torres Novas entrou hoje em funcionamento

A Loja do Cidadão de Torres Novas, situada nos pisos zero e um do edifício B do Convento do Carmo, entrou esta segunda-feira, 22 de Maio, em funcionamento. O presidente da Câmara de Torres Novas, Pedro Ferreira, fez questão de visitar o espaço e de contactar com os trabalhadores dos diversos serviços e com os primeiros utentes da Loja.

O novo equipamento funciona durante os dias úteis e dispõe de serviços da Autoridade Tributária Instituto dos Registos e Notariado, Espaço Empresa, Urbanismo (atendimento administrativo e técnico) e Espaço Cidadão.

A obra, recorde-se, foi adjudicada em Fevereiro de 2022 à empresa CANAS - Engenharia e Construção, S.A. pelo valor de 794.130 euros, mais IVA e com prazo de execução de 300 dias. A obra foi financiada pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).