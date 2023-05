As primeiras Jornadas de Saúde da Misericórdia de Santarém decorrem dia 19 de Maio, sexta-feira, no Convento de São Francisco, tendo como tema, “Cuidar: da inovação à prática”. A iniciativa integra as comemorações dos 523 anos da instituição. A organização refere que o objectivo do encontro é reflectir e debater as mudanças na área da saúde e o impacto das mesmas na comunidade. Na sessão de abertura, que decorre a partir das 09h15, está prevista a participação do Ministro da Saúde, Manuel Pizarro. As inscrições custam 20 euros e podem ser feitas no site www. scms.pt.

“Inovação: o futuro do cuidar em saúde”, “Novas respostas para velhos desafios nas pessoas institucionalizadas” e “Cuidar do Eu!”, são os três painéis das Jornadas. o programa completo está disponível na página da internet, da Santa Casa da Misericórdia de Santarém.