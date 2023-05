Vinho e eleição da rainha e rei das vindimas na Vinartchã de Vila Chã de Ourique

A oitava edição da Vinartchã, em Vila Chã de Ourique, decorre no próximo fim de semana, 18,20 e 21 de Maio. A iniciativa, organizada pela junta de freguesia, tem o apoio das Associações e da câmara municipal do Cartaxo.

Expositores, provas de vinho, espectáculos, artesanato, gastronomia, mostra empresarial e o grande prémio de atletismo na manhã de domingo, são as principais atracções. A eleição da rainha e rei das vindimas, no sábado à noite e o Festival de folclore, na tarde de domingo, são outros destaques do programa.