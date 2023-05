Estrada Nacional 1 em Vila Franca de Xira com trânsito condicionado

Nesta quarta-feira, 24 de Maio, o trânsito vai estar condicionado na Estrada Nacional 1 em Vila Franca de Xira, entre o quilómetro 24,7 e o 25, junto das bombas da Galp e do Intermarché, informa a Infraestruturas de Portugal em comunicado. O condicionamento de trânsito deve-se à realização de trabalhos de pavimentação e reparação do piso. A intervenção decorrerá entre as 08h00 e as 19h00 sendo que, para garantir a boa execução dos trabalhos e a segurança dos trabalhadores e automobilistas, será necessário proceder à circulação alternada dos veículos, o que poderá gerar filas de trânsito. A alternativa é usar o nó de VFX da Auto-Estrada do Norte (A1) para quem se desloca no sentido norte-sul ou, para quem se desloca de sul para norte, usar o nó de Alhandra da A1 com saída em Povos.