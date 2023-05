FICOR em Coruche recebe desfile de moda inspirado na cortiça

O desfile de moda Coruche Fashion Cork, que se realiza no âmbito da Feira Internacional da Cortiça (FICOR), vai acontecer na sexta-feira à noite, na Praça d’Água, em Coruche. Com apresentação de José Figueiras, o desfile conta com as participações dos estilistas Rafael Freitas e Beatriz Julião e dos cantores Gonçalo Gomes e Beatriz Felizardo (fadista).

Durante o evento serão divulgados os projectos e as ideias da VI edição do Concurso de Ideias e Criatividade, realizado no âmbito do projeto PROVERE “Montado de Sobro e da Cortiça”, havendo, ainda, momentos de dança com os grupos ODAC e Turma da Cintia, segundo um comunicado da Câmara de Coruche.