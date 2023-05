Incêndio junto à A1 no Cartaxo obriga a corte de uma das faixas

A informação é do comandante dos Bombeiros Municipais do Cartaxo, Victor Rodrigues

Um incêndio que deflagrou às 13h37 de hoje, 23 de Maio, junto à Auto-Estrada A1, na Ereira, concelho do Cartaxo, levou ao corte de uma das faixas de rodagem, no sentido Norte/Sul, para facilitar a operacionalidade dos meios de socorro. No local estão 15 veículos e 46 operacionais, com o trabalho dificultado pelo vento que se faz sentir. As informações foram dadas a O MIRANTE pelo comandante dos Bombeiros Municipais do Cartaxo, Victor Rodrigues.