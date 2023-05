Inovação na Saúde é positiva mas é preciso não esquecer a humanização

Na Saúde a inovação pode ser dividida em duas grandes áreas: a tecnologia, que está ao serviço dos profissionais de saúde, e a inovação tecnológica, utilizada para ajudar no diagnóstico e no tratamento dos nossos doentes. A afirmação é da directora clínica do Hospital Distrital de Santarém (HDS) durante as primeiras Jornadas de Saúde da Santa Casa da Misericórdia de Santarém (SCMS), que decorreram na sexta-feira, 19 de Maio, no Convento de São Francisco, em Santarém.

Ao intervir num painel intitulado “Inovação, futuro do cuidar em saúde”, Maria Filomena Roque salientou que “a tecnologia permite o funcionamento em rede, o que possibilita o acesso mais célere a informação de determinado doente que tenha recorrido a um hospital no Porto ou em Lisboa”. A directora clínica alertou, no entanto, que embora a inovação seja positiva é necessário não esquecer a humanização. “Não podemos centrar-nos na actividade tecnológica, como por exemplo o pedido de análises ou exames, e esquecermo-nos de falar com o doente, perceber quais as suas expectativas em relação à sua doença”, salientou, acrescentando: “o facto de termos tecnologia e inteligência artificial ao nosso dispor, permite-nos obter um diagnóstico mais preciso, mas não podemos esquecer-nos de que somos humanos e estamos a tratar pessoas”, defendeu.

O painel contou ainda com as intervenções de Hélia Dias, directora da Escola Superior de Saúde de Santarém do Instituto Politécnico de Santarém, Rui da Fonseca Pinto, director da Escola Superior de Saúde do Instituto Politécnico de Leiria, e de Maria José Casaca, da SCMS. Na abertura das jornadas, que antecedeu o painel “Inovação, futuro do cuidado em saúde”, participaram Hermínio Martinho, provedor da SCMS, Ricardo Gonçalves, presidente da Câmara Municipal de Santarém, Renato Bento, director da Segurança Social de Santarém, e Manuel Lemos, presidente da União das Misericórdias Portuguesas.