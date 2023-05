Mural de homenagem ao campino inaugurado em Azambuja

partilhe no Facebook

Um mural de homenagem aos campinos, da autoria do artista Tiago Hacke, foi inaugurado no sábado, 20 de Maio, na Rua dos Campinos, na vila de Azambuja. A iniciativa foi organizada pela Junta de Freguesia de Azambuja, inserida no Mês da Cultura Tauromáquica.

Executado no designado Muro da Olaria, o mural exalta os campinos que de 25 a 29 de Maio vão ser figura de destaque na Feira de Maio, certame que é o expoente máximo das tradições ribatejanas celebradas em Azambuja.

Durante a cerimónia de inauguração do mural, o presidente da Junta de Azambuja, André Salema, agraciou o fotógrafo António Ribeiro, “pela sua dedicação e altruísmo no registo de cada pormenor da identidade tradicional e cultural”.