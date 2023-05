Odisseia Nacional do Teatro D. Maria vai passar pelo Cartaxo

No dia 2 de Junho, o Centro Cultural do Cartaxo receberá a peça “Os Idiotas”, com texto de Miguel Castro Caldas e criação de Ana Gil, Miguel Castro Caldas, Nuno Leão e Óscar Silva/Terceira Pessoa.

O concelho do Cartaxo vai receber a iniciativa Odisseia Nacional, do Teatro Nacional D. Maria II, a partir de quarta-feira, 24 de Maio, com duas acções dirigidas às escolas e o espectáculo “Os Idiotas”. Quarta e quinta-feira vai decorrer, na Biblioteca Municipal Marcelino Mesquita, uma Oficina para Educadores de Infância e, nos dias 30 de Maio e 1 de Junho, a peça de teatro para a infância “Falas Estranhês?” vai estar nos jardins-de-infância da rede pública, afirma uma nota do município.

No dia 2 de Junho, o Centro Cultural do Cartaxo receberá a peça “Os Idiotas”, com texto de Miguel Castro Caldas e criação de Ana Gil, Miguel Castro Caldas, Nuno Leão e Óscar Silva/Terceira Pessoa, acrescenta.