PCP de VFX promete luta cerrada contra alargamento da ferrovia

Luta, protesto e resistência nas ruas com a comunidade é o que promete o Partido Comunista Português (PCP) caso o anteprojecto apresentado este mês pela Infraestruturas de Portugal (IP) referente ao alargamento da linha ferroviária no concelho de Vila Franca de Xira vá mesmo para a frente com as alterações propostas, que a acontecerem representarão um atropelo sem precedentes à qualidade de vida no concelho.

Em comunicado a comissão concelhia do PCP de VFX exige o estudo de alternativas ao traçado, que permitam a continuidade do projecto de modernização da linha do norte mas que não destrua o concelho, em especial VFX e Alhandra, “duas localidades já tão martirizadas ao longo do tempo” pelos traçados ferroviários e rodoviários.

Os comunistas dizem que o projecto apresentado recentemente pela IP, “numa ardilosa manobra do PS para tornar puramente técnica aquela que é uma discussão política”, irá alterar profunda e irremediavelmente as duas localidades e a vida de quem nelas habita. “É um atropelo a todas as boas práticas de ordenamento do território”, considera o PCP, lembrando também o que diz ser a destruição substancial do jardim municipal Constantino Palha, a extinção da ligação térrea ao rio e o isolamento do bairro do cais em VFX e a criação de uma passagem de nível superior no largo da praça 5 de Outubro que acabará com as largadas e esperas de toiros. Também a aproximação da linha de comboio à biblioteca de VFX e às casas da Avenida Afonso de Albuquerque em Alhandra, para onde está previsto o arranque de todas as árvores hoje existentes.

“O projecto de modernização da linha do norte é sem dúvida um projecto de interesse nacional e é por isso que deve ser pensado de forma articulada com outras obras estruturantes, como o novo aeroporto de Lisboa e a terceira travessia do Tejo”, defende o PCP.

O projecto apresentado pela IP, recorde-se, gerou polémica, como O MIRANTE noticiou, sendo inclusive proposta a demolição da actual estação de comboios de Alhandra e a desactivação da actual estação de comboios de Vila Franca de Xira.