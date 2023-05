Praia do Agroal é “Qualidade de Ouro” pelo quarto ano

A Praia Fluvial do Agroal integra a lista de praias com “Qualidade de Ouro”, divulgada recentemente pela Quercus.

A Praia Fluvial do Agroal integra a lista de praias com “Qualidade de Ouro”, divulgada recentemente pela Quercus. Na época balnear 2023, a associação ambientalista atribui o galardão “Praia com Qualidade de Ouro” a 393 praias nacionais, menos 47 do que em 2022 e Ourém é uma das distinguidas. A Praia Fluvial do Agroal recebe a distinção pelo quarto ano consecutivo.