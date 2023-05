partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

Seniores da Residência ORPEA no Chat GPT à descoberta da inteligência artificial

Os utentes da residência Sénior Club de ORPEA conheceram a nova ferramenta baseada em inteligência artificial que lhes poderá facilitar a vida, durante a iniciativa "À conversa com… Chat GPT". A acção decorreu no dia 17 de Maio, Dia Mundial da Internet, e os seniores colocaram várias questões relacionadas com o tempo, saúde, viagens e como lidar com a solidão.

Sara Paulino, animadora e responsável pela organização da actividade, explicou que "é importante proporcionar aos nossos residentes experiências inovadoras e estimulantes, que possam contribuir para o seu bem-estar físico e mental. Além disso, o uso da tecnologia pode ajudar a promover a inclusão digital dos idosos, o que é fundamental nos dias de hoje". De acordo com um estudo do Eurostat, apenas 82% dos portugueses de todas as idades alguma vez usaram a Internet e apenas 44% da faixa etária mais velha (dos 65 aos 74 anos) o fizeram.

O médico coordenador das Residências ORPEA em Portugal, André Rodrigues, destaca que "a inteligência artificial pode ser uma ferramenta muito útil para ajudar os idosos em diversas áreas, desde a saúde até a comunicação e o lazer. Na ORPEA, estamos comprometidos em desenvolver actividades que possam explorar todo o potencial da tecnologia em benefício dos nossos residentes".

O Chat GPT é uma ferramenta de linguagem natural baseada em inteligência artificial, que utiliza um modelo de linguagem de última geração que permite gerar texto de alta qualidade em resposta a uma variedade de entradas de texto. A inteligência artificial é a capacidade de uma máquina imitar a inteligência humana para realizar tarefas como reconhecimento de fala, aprendizagem, raciocínio e percepção. Esta tecnologia tem sido cada vez mais utilizada em diversas áreas, incluindo a saúde, finanças e educação.

Este sistema é capaz de produzir respostas complexas, credíveis e muitas vezes verdadeiras. Consegue fazer sumários de grandes quantidades de texto, consegue escrever emails a partir de um conjunto de ideias simples e consegue até programar a partir de uma descrição da funcionalidade desejada. É, sem dúvida, um sistema revolucionário que transformará a forma como trabalhamos e como os seniores se relacionam com a Internet.