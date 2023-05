Vivem sozinhos maioria dos inquilinos das habitações sociais em Benavente

Benavente é um dos municípios da região onde faz mais falta habitação social. O número de pessoas que pede casa à câmara tem vindo a aumentar mas casas disponíveis só depois de 2026. Dos acordos de colaboração celebrados com o Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana (IHRU) Benavente tem um investimento previsto de 30,7 milhões de euros (28 milhões assegurados pelo IHRU), e que terá impacto em 357 agregados (884 pessoas).

Actualmente o município de Benavente tem 157 casas destinadas a habitação social, 23 são sub-arrendadas e só quatro é que estão vazias. A maioria das habitações é de tipologia T2 (93), seguida de T3 (24), T1 (22) e T4 (18). A maioria das pessoas que ocupa as casas camarárias vive sozinha e/ou isolada. As casas são ocupadas sobretudo pelas faixas etárias entre os 41 e os 65 anos (122 pessoas) e mais de 65 anos (72 pessoas).

O município dispõe de renda condicionada, aplicada antes de 2014, e que era calculada em função da tipologia familiar e dos rendimentos do agregado. Depois passaram a ser calculadas em função destes critérios mas considerando uma taxa de esforço igual ou inferior a 35% dos rendimentos brutos do agregado familiar. Após a data de 19 de Dezembro de 2014, quando foi publicada a lei do arrendamento apoiado, passaram a existir as rendas apoiadas pelos municípios. Esta renda é calculada em função de vários factores e majorações e obedece a uma formula de cálculo.

A Câmara de Benavente já lançou sete procedimentos para a contratação de projectos nesta área. Está prevista a reabilitação de 110 fogos de habitações sociais do município. Na freguesia de Benavente vão ser reabilitados três fogos para habitação social e no Porto Alto vão ser construídos 20 fogos para o mesmo fim.

Paralelamente aos projectos está a decorrer a compra de duas fracções do edifício Centro Comercial de Samora Correia, devoluto, para reabilitar e destinar a habitação colectiva. Vai ainda ser adquirido um terreno em Benavente para construir 20 casas. A Câmara de Benavente continua a estudar a aquisição de mais terrenos para construção e casas para reabilitar, conforme o que está estipulado na estratégia local de habitação.

“A estratégia local de habitação salvaguarda os inúmeros processos que temos na acção social, a pedir casa, e que não têm resposta. Temos idosos e jovens numa situação difícil porque têm taxas de esforço financeiro muito elevadas para o rendimento do agregado familiar”, revela a O MIRANTE a vice-presidente do município, Catarina Vale.