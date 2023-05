600 alunos visitaram os três monumentos património mundial da região Centro

Terminou no final do mês de Abril o conjunto de visitas do ano lectivo no âmbito do projecto “Era uma vez… Monges, Cavaleiros e Reis – À Descoberta dos Mosteiros Património Mundial do Centro”. Mais de 600 alunos do quarto ano visitaram o Convento de Cristo, em Tomar, e os mosteiros da Batalha e de Alcobaça. Os alunos pertencem aos três concelhos onde se situam os monumentos.

A iniciativa, que consiste numa viagem até à Idade Média, surgiu no ano lectivo 2015/2016 e tem uma organização conjunta dos municípios de Tomar, Alcobaça e Batalha, em parceria com o Convento de Cristo, Mosteiro de Alcobaça, Mosteiro da Batalha e Museu da Comunidade Concelhia da Batalha. Ao longo dos meses de Dezembro e Fevereiro os alunos visitaram o Convento de Cristo, seguindo-se posteriormente as visitas aos outros monumentos. O objectivo é que, inspirados pela época, tenham a oportunidade de descobrir os três monumentos Património Mundial da Região Centro. Ao embarcar nessa viagem, com duração de um dia e meio (um dia completo em Alcobaça e Batalha e meio-dia em Tomar), os alunos exploraram a história e conheceram a forma como viviam os monges, os cavaleiros e os reis dessa época.