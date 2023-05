Câmara recupera projecto para teatro de Alhandra que passa pela demolição

O destino do devoluto Teatro Salvador Marques, em Alhandra, pode mesmo estar traçado e passar pela sua demolição parcial ou total, uma ideia que no passado gerou forte descontentamento popular. O presidente do município de Vila Franca de Xira diz que os serviços estão a revisitar o projecto inicial feito para o espaço, que previa a sua demolição e substituição por um novo edifício, mais moderno, intenção que acabou travada na justiça por uma providência cautelar. “Estamos a adaptar esse projecto à nova realidade e a preparar o processo para que seja candidatável a fundos europeus e isso deve acontecer em breve”, garantiu o presidente do município, Fernando Paulo Ferreira a O MIRANTE.

O futuro do Salvador Marques passa pela construção de um novo centro cultural, “um teatro moderno, que provavelmente implicará demolir o que existe hoje para lhe dar maior área”, explica o autarca. Isso não significa, no entanto, que o projecto não tenha em conta um apelo à memória da traça do antigo teatro, que o autarca diz já nem sequer ser o que se vê actualmente, já que a sua fachada foi sendo sucessivamente alterada ao longo dos anos. “Vamos criar ali mais um edifício icónico, espero”, afiança.

O futuro do teatro passará também pela Sociedade Euterpe Alhandrense e o Conservatório Silva Marques, que precisa urgentemente de maiores instalações. “Cada vez é mais evidente que o projecto a encontrar para aquele espaço tem de ser multifacetado e permita o maior número de actividades naquele espaço. Será multicultural”, garantiu o autarca em reunião de câmara.

Na última Assembleia de Freguesia de Alhandra também o presidente da junta de freguesia, Mário Cantiga, partilhou das preocupações da comunidade em ver o teatro arranjado ou com algum futuro no horizonte. “Já tivemos uma reunião entre a junta, câmara e Euterpe e estão a trabalhar num projecto que possa ir depois a discussão pública. Acredito que vamos ter fumo branco até final do mandato”, afirmou.