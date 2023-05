Caminhada “Nascer em Santarém” juntou dezenas de famílias

O Bloco de Partos do Hospital Distrital de Santarém (HDS) organizou no domingo, 21 de Maio, a caminhada “Nascer em Santarém”, em parceria com a câmara municipal. Com o mote “Venha caminhar em família!”, a iniciativa teve como objectivos celebrar a vida e a família e divulgar os cuidados de excelência prestados pelos profissionais de saúde do serviço. A concentração teve lugar na Casa do Campino, em Santarém, e o percurso terminou nas Portas do Sol, seguindo-se um espectáculo de ginástica acrobática com os Acros AAS, vencedores do Got Talent Portugal, e a cantora Diana Costa, participante do concurso The Voice.

O Hospital de Santarém esteve representado por diversos profissionais, entre os quais Madalena Nogueira, directora do Serviço de Ginecologia/ Obstetrícia do HDS, e Sofia Sousa, enfermeira em funções de chefia no Bloco de Partos. Em representação da Câmara Municipal de Santarém marcou presença o vereador Diogo Gomes.