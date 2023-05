Em Tomar também se esperam resultados com a visita do Papa

O Município de Tomar espera receber mais de 10 mil pessoas durante as Jornadas Mundiais da Juventude que se realizam entre 1 e 6 de Agosto e passam principalmente pelas cidades de Lisboa e Fátima. Tendo em conta a confirmada visita do Papa Francisco ao Santuário de Fátima, é expectável que o acontecimento tenha implicações no concelho nabantino e por isso o executivo municipal decidiu aprovar por unanimidade um protocolo de colaboração com a organização das Jornadas Mundiais da Juventude para receber as pessoas.

Questionada pela oposição PSD na última sessão de câmara, Filipa Fernandes, vereadora da maioria socialista no município, explicou que têm ocorrido várias reuniões com a organização e que já foi realizado o levantamento dos edifícios pertença da câmara municipal que têm capacidade para acolher os participantes nas jornadas. “Estamos a preparar tudo o que é necessário para albergar as pessoas com as melhores condições e segurança possível”, garantiu. Sobre o assunto do alojamento, a presidente Anabela Freitas salientou que alguns dos edifícios seleccionados são fora da cidade e que deverá ser criado um plano interno de transportes para o efeito. “Vamos pedir também a colaboração dos presidentes das juntas de freguesia, quando validarmos os locais”, vincou, acrescentando que também deverá ser criado um plano de transportes para o Santuário de Fátima para a acompanhar a visita do Papa Francisco.

Tal como Tomar, Ourém também vai aumentar a população no concelho nessa semana e por isso vai implementar uma operação municipal, que decorrerá de 24 de Julho a 10 de Agosto e que obriga a um investimento na ordem dos 300 mil euros na criação de espaços para dois acampamentos jovens com balneários na cidade de Fátima, reforço de estacionamento particular gratuito com mais de 100 espaços já assegurados para cinco mil viaturas, disponibilização de mais de 70 WC’s portáteis e criação de dois espaços específicos para parqueamento de autocarros.