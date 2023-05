Esfaqueado em Vialonga já regressou a casa

Um dos três homens esfaqueados terça-feira na esplanada do café “Candy” no Bairro Nascente, em Vialonga, regressou a casa. Duas vítimas continuam internadas, mas livres de perigo.

Já regressou a casa um dos três homens esfaqueados ao final da tarde de terça-feira no Bairro Nascente do Cabo, em Vialonga. Sérgio Tavares, 39 anos, morador no bairro desde que nasceu, levou uma facada junto ao olho esquerdo na sequência do desacato ocorrido no café-quiosque Candy, que está localizado dentro do bairro.

Os outros dois moradores, que foram esfaqueados no pescoço e na zona da cabeça, ainda estão internados no Hospital de São José, em Lisboa. Segundo testemunhas em declarações ao nosso jornal o suspeito é morador no bairro e terá tido “um surto”. Após ter gerado uma discussão na esplanada foi a casa buscar uma faca e ligou à GNR a dizer que ia cometer um crime. O homem, de 48 anos, acabou detido pela GNR. A polícia Judiciária esteve ontem no local e está a cargo da investigação.

