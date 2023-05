A Feira da Primavera regressa às ruas do Sardoal no domingo, 28 de Maio. A feira vai ocupar o parque de estacionamento junto à Praça da República, Rua Dr. Lúcio Serras Pereira e Avenida D. João III. Os visitantes podem comprar vestuário, calçado, loiças e utensílios agrícolas. A Feira da Primavera é o certame mais recente na sede do concelho tendo sido criado por volta de 1970 pelo então presidente do município, Álvaro Andrade e Silva Passarinho. Em 1989 foram-lhe atribuídas características de Feira Franca abolindo-se o pagamento de terrados, o que permitiu melhorar a oferta e a procura.