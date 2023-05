Pobreza e exclusão social são dos factores que mais influenciam Saúde Mental

O Fórum Saúde Mental realizou-se em Ourém, no teatro municipal, com o objectivo de reforçar competências e falar sobre os desafios enfrentados pela população jovem, jovem adulta e sénior. Um dos painéis falou dos “Impactos da Situação da Pobreza no Bem-estar e na Saúde Psicológica” e contou com o orador Tiago Pereira, psicólogo e vogal da direcção nacional da Ordem dos Psicólogos Portugueses (OPP). Na sua intervenção começou por desenvolver o 1.º ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável) – “Erradicar a Pobreza”. Explicou também quais os motivos para se falar tão pouco deste problema social, a necessidade de planeamento e tomada de decisão para o futuro de forma a conseguir evitar problemas psicológicos ou de Saúde Mental em pessoas que se encontram em situação de precariedade, exclusão e pobreza. A plataforma “Quebrar o Ciclo da Pobreza / Desenvolver e Desenhar Novas Formas de Agir” abordou de que forma a pobreza e a exclusão influenciam no mundo do trabalho o que é necessário fazer para a integração das pessoas com doença mental, quais os projectos que possuem no terreno e as lacunas que existem para combater.

No período da manhã, decorreram quatro painéis. O painel “Prevenção e Intervenção na Saúde Mental ao Longo do Ciclo de Vida” que debateu sobre a importância da prevenção e intervenção na Saúde Mental ao longo da vida, a capacidade das pessoas para se adaptarem às várias mudanças que vão surgindo, e quais são os aspectos determinantes para ter ou não ter esta doença. No painel “Estratégias de Intervenção para as Pessoas Portadoras de Demência”, falou-se do conceito de demência, explicando quais os sintomas base da disfunção cognitiva, bem como as suas consequências e causas. Em “Prevenção e Promoção da Saúde Mental em Contexto Escolar”, definiu-se algumas das estratégias que compete ao psicólogo trabalhar e promover para obter resultados positivos.

Na parte da tarde, o painel “Dois anos de Trabalho em Rede na Saúde Mental”, discutiu-se sobre as principais características desejáveis nos profissionais que trabalham na área da Saúde Mental, e por fim, como é desenvolvido o trabalho em rede, nomeadamente a articulação com outras unidades. Na plataforma “Desafios Institucionais e Comunitários no âmbito das Demências”, debateu-se estratégias para o cuidador lidar com utentes com demência. O fórum também discutiu sobre a necessidade de falar das redes sociais na vida dos jovens e o papel dos pais na vigilância ao acesso dos filhos à internet e às redes sociais.