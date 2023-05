Artéria do centro histórico de Santarém vai estar encerrada durante uma semana para se proceder aos trabalhos de demolição parcial de um edifício que apresenta perigo de derrocada.

Rua João Afonso no centro de Santarém cortada ao trânsito

A Rua João Afonso, no centro histórico de Santarém, vai estar encerrada durante alguns dias para se proceder aos trabalhos de demolição parcial de um edifício que apresenta perigo iminente de derrocada. A medida entrou em vigor no dia 24 de Maio e durante o corte da via o trânsito será desviado para a Rua Dr. Teixeira Guedes em direcção à Rua Capelo Ivens.

“Esta intervenção, que obriga ao referido corte de trânsito, tem uma previsão de execução de 8 dias pelo que se prevê o encerramento da via até ao próximo dia 31 de Maio”, informa a Câmara de Santarém em comunicado. Durante o corte da via o trânsito será desviado para a Rua Dr. Teixeira Guedes em direcção à Rua Capelo Ivens.