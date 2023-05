Vandalizado mural de homenagem aos campinos em Azambuja

Pela calada da noite foi escrito no mural: “Tortura não é cultura”. Junta de Freguesia de Azambuja condenou publicamente o acto de vandalismo.

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

O mural de homenagem aos campinos inaugurado no sábado, 20 de Maio, na Rua dos Campinos, em Azambuja, foi vandalizado. A Junta de Freguesia de Azambuja, responsável pela instalação do mural pintado pelo artista Tiago Hacke, condenou, esta quarta-feira, 24 de Maio, publicamente o acto de vandalismo.

“Estamos sem palavras. Azambuja acorda com estas imagens tristes, de pura cobardia. No mundo civilizado deve imperar o respeito e a igualdade pelo próximo. Nunca esquecer que a nossa liberdade termina quando começa a do outro”, refere a autarquia, presidida por André Salema.

O mural terá sido vandalizado durante a madrugada desta quarta-feira. A preto foi escrito, duas vezes, “tortura não é cultura”.