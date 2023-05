Bombeiros Torrejanos agradecem participação na petição a pedir “Respeito pelos Bombeiros”

partilhe no Facebook

A população de Torres Novas contribuiu com 10% das assinaturas a nível nacional na petição “Respeito pelos Bombeiros”, o que leva os Bombeiros Voluntários Torrejanos a agradecerem a participação das pessoas. A petição foi aprovada por unanimidade e aclamação no XXII Congresso Extraordinário da Liga dos Bombeiros Portugueses (LBP), proposta pela Liga dos Bombeiros Portugueses.

Na petição pede-se que o teor da petição seja debatido na Assembleia da República e que seja criado um adequado enquadramento legal em relação ao regime laboral dos bombeiros assalariados das associações humanitárias de bombeiros, bem como a autonomia do orçamento dos bombeiros, a existência de um comando nacional operacional de bombeiros e a defesa das associações humanitárias de bombeiros, do associativismo e dos bombeiros voluntários.

No texto refere-se também que é importante “dar corpo a uma estrutura de bombeiros que possa responder, com qualidade, às ameaças resultantes de riscos cada vez mais frequentes pela implicação nas vulnerabilidades do nosso país em resultado das alterações climáticas”.

Ainda é possível assinar a petição online, em: https://participacao.parlamento.pt/initiatives/3167.