Dora Amaral Pinto é autarca, administrativa na APATI de Castanheira e soprano em três coros do concelho de Vila Franca de Xira.

Dora Amaral Pinto foi viver com os pais para Alhandra aos seis anos e apaixonou-se pelo Ribatejo

“O mais importante no trabalho é gostar do que se faz”

O mercado de trabalho está a mudar e apesar de não existirem tantas ofertas como antigamente os jovens de hoje procuram uma qualidade de vida superior à das gerações anteriores. A convicção é de Dora Amaral Pinto, administrativa, coralista e um rosto conhecido em Castanheira do Ribatejo, onde actualmente integra também o executivo da junta de freguesia.

“Os jovens esperam uma coisa diferente do que nós esperávamos com a idade deles. Trabalhar fora de horas sem ser recompensado não é correcto. Estar a roubar o seu tempo de descanso sem poder fazer outras coisas. Os jovens não têm de estar só a trabalhar. Também têm o direito de poderem viver a sua vida”, defende.