Obras cortam trânsito na Travessa de São Brás em Santarém

A Câmara de Santarém informou que procedeu ao corte de trânsito num troço da Travessa de São Brás, entre 24 e 30 de Maio, desde Travessa da Roda até à zona de estacionamento frontal à Igreja do Santíssimo Milagre, com centro histórico de Santarém. Essa medida deve-se aos trabalhos de substituição da calçada grossa do pavimento nessa zona.

Durante esse corte de trânsito, o desvio de trânsito será feito pela Travessa da Roda e a Travessa do Postigo de Santo Estevão. O município solicita a colaboração de todos os munícipes e apela à sua compreensão pelos incómodos provocados por este corte de trânsito.