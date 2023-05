Utentes voltam a denunciar problemas na USF de Castanheira

A Comissão de Utentes de Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras lamenta as dificuldades na marcação de consultas. Para além da falta de médicos de família os utentes queixam-se que as vagas que existem são logo preenchidas. “Se telefonarmos às 08h00 já não há consultas”, garante o porta-voz da comissão, Pedro Gago. As reclamações foram relatadas a O MIRANTE pelos utentes que estiveram em vigília à porta do centro de Saúde da Castanheira na sexta-feira, 12 de Maio.