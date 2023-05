Vida associativa em Ourém está num bom momento

O executivo da Câmara Municipal de Ourém tem realizado visitas semanais por várias associações do concelho e o balanço é muito positivo em relação às actividades que desenvolvem em prol da comunidade. Os autarcas visitaram a Associação de Cultura e Desporto de Vale Travesso, cuja direcção é presidida por João Santos. A deslocação permitiu ouvir dos responsáveis associativos as suas principais necessidades, bem como o impacto que o apoio atribuído pelo município tem tido no auxílio à criação de melhores condições. A Associação de Cultura e Desporto de Vale Travesso dinamiza várias actividades, nomeadamente, futsal, caminhadas, sueca, passeios de bicicletas e motas, e espectáculos de música ao vivo, entre outras. Fundada a 10 de Maio de 1979, a associação celebrou o seu 44.º aniversário no dia da visita.

No dia anterior, o executivo esteve nas instalações da Associação Desportiva e Cultural Lírios do Campo e da União Desportiva do Pinheiro e Cabiçalva. Luís Albuquerque, presidente do município, e o vereador Rui Vital, foram recebidos por vários elementos da direcção da associação com o objectivo de conhecerem alguns projectos, as suas rotinas e necessidades. Fundada em 2013, a Associação Desportiva e Cultural Lírios do Campo possui como modalidade o futsal juniores masculino. A União Desportiva do Pinheiro e Cabiçalva, fundada em 1973, dedica-se ao rancho folclórico.