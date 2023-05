Vinho produzido pela Câmara de VFX triplamente medalhado

Syrah 2021 conquistou medalha de ouro no concurso Cidades do Vinho 2023 e o Arinto 2021 levou para casa uma medalha de prata no concurso Vinhos de Portugal.

Na terceira edição do concurso Cidades do Vinho 2023 o vinho Encostas de Xira Syrah 2021 conquistou uma medalha de ouro, entre 500 referências de vinhos em prova e a participação de um júri de 35 especialistas que elegeram os melhores vinhos do país.

O concurso realizou-se no Museu do Vinho de São João da Pesqueira entre 5 e 7 de Maio, naquela que é uma organização conjunta da Associação de Municípios Portugueses do Vinho e da Associação das Rotas dos Vinhos de Portugal, contando com o alto patrocínio da Presidência da República e o apoio institucional do Ministério da Agricultura.

Também o vinho Encostas de Xira Arinto 2021 conquistou a medalha prata num concurso, desta vez na 10.ª edição do Concurso Vinhos de Portugal, onde ao longo de vários dias 139 especialistas, dos quais 21 internacionais, provaram 1.385 vinhos. O Encostas de Xira Arinto foi premiado como um dos 5 melhores Arintos de Lisboa no Concurso de Vinhos de Lisboa 2023.

O Vinho Encostas de Xira, de produção totalmente municipal, tem dado nas vistas nos últimos anos e conquistado diversos prémios. A produção de vinho da Quinta de Subserra, em São João dos Montes, passa agora contar com cinco variedades: “Blends” Encostas de Xira Branco e Encostas de Xira Tinto, assim como as monocastas Encostas de Xira Arinto, Touriga Nacional e Syrah. Em breve, anuncia o município, estará disponível também a variedade Rosé.