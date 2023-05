Visitas guiadas no Vale de Santarém

A Associação Cultural Vale de Santarém-Identidade e Memória realizou no dia 13 de Maio a sua primeira visita guiada, incluída no programa “Conhecer, sentir e viver o Vale de Santarém”.

O grupo no final da visita, junto ao Casal de Santo António, no Rio das Patas. foto DR

A Associação Cultural Vale de Santarém-Identidade e Memória realizou no dia 13 de Maio a sua primeira visita guiada, incluída no programa “Conhecer, sentir e viver o Vale de Santarém”. O percurso passou pela igreja e adro, Cabeço da Torre, zona da Fonte das Três Bicas, Escola Aristides Graça e Mercado Diário, Largo Professor Fernando Costa, Quinta das “Rebelas” e Rio das Patas, até ao Casal de Santo António. Em todos os pontos houve paragens para descrições sobre os locais e aspectos importantes da história da vila com eles relacionados. Estão previstas mais sessões, inseridas no plano de actividades da associação para 2023.