Bombeiros de Coruche sem homens para combater fogos 

A Associação Nacional de Bombeiros Profissionais (ANBP) anunciou que os Bombeiros Municipais de Coruche não conseguem assegurar a primeira fase do Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais (DECIR), que decorre no período de 15 a 31 de Maio. Segundo a ANBP, não existem bombeiros suficientes para garantir uma equipa de combate a incêndios florestais, situação que se deve à falta de efectivos. É provável que a situação se mantenha nas fases seguintes do DECIR.

A ANBP lamenta a “relutância do município em alterar o actual horário de trabalho de oito horas diárias” e reitera que se “os horários de trabalho fossem reorganizados em turnos de 12 horas os bombeiros já teriam mais disponibilidade”. Recorde-se que entre as reivindicações dos bombeiros está o pagamento do trabalho extraordinário, a retribuição do trabalho realizado em dia de feriado e o subsídio de turno de 25%.