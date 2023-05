Feira do Livro marca o mês de Junho em Tomar

Alice Vieira é uma das escritoras que vai estar presente na Feira do Livro de Tomar, que se vai realizar no Complexo Cultural da Levada.

A Feira do Livro de Tomar está de regresso ao Complexo Cultural da Levada entre os dias 2 e 11 de Junho, numa organização conjunta do município e da Livraria Nova. Além da presença diária de autores para falarem das suas obras, nomeadamente Alice Vieira, Marçal Grilo, Bagão Félix Carmen Garcia, entre outros, o certame inclui uma exposição sobre as portas da cidade e visitas guiadas para famílias e escolas à descoberta do que é um livro.

A abertura oficial decorre na sexta-feira, 2 de Junho, pelas 18 horas, com a inauguração da exposição "Resiliência de um olhar com memória(s) para o património arquitectónico de Tomar", composta por desenhos e pinturas dos alunos de Artes da Escola Secundária Jácome Ratton, coordenados pela professora Magda Santos, que têm por base a imensa riqueza patrimonial das entradas dos edifícios do centro histórico.

A Feira do Livro de Tomar abre todos os dias às 14 horas, excepto no dia 2 de Junho, dia da inauguração. Encerra às 22 horas nas vésperas de dias úteis ou às 23 horas nas vésperas de feriado ou de dia de fim-de-semana, excepto no dia 11 de Junho, que encerra às 20 horas.