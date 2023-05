Festa de aniversário dos Amigos dos Passeios Clássicos com música e motocross

O 5.º aniversário da Associação Amigos dos Passeios Clássicos - APC, de Fontainhas, Santarém, é assinalado nos dias 16 e 17 de Junho com várias iniciativas, entre as quais um espectáculo de motocross, um passeio de motas e motorizadas, um almoço com o acordeonista Todor Tchobanov e dois concertos musicais. Os Exilattor actuam na noite de sexta-feira e a banda Trio de Ataque, na noite de sábado. Nesse dia, o passeio de motas e motorizadas decorre de manhã e o motocross é a partir das 16h00. Estarão à venda t-shirts autografadas do campeão nacional de MX85 e MXI, André Sérgio. As inscrições são feitas através do telefone: 912 592 626.