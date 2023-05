Mãe e filha nunca tiveram médico de família em Vila Franca de Xira

Mafalda Sousa vive em VFX desde 2018 e nunca teve médico de família no centro de saúde. Engravidou há um ano e a situação manteve-se. O mesmo se passa com a filha de três meses que não tem acesso a consultas na unidade de saúde.

O Centro de Saúde de Vila Franca de Xira não está a garantir as consultas aos bebés com pais que não têm médico de família atribuído. A denúncia é de Mafalda Sousa, 34 anos, farmacêutica, que vive na cidade de Vila Franca de Xira desde 2018. Na altura em que se mudou do Carregado para Vila Franca de Xira dirigiu-se ao centro de saúde da cidade e informaram-na de que ia ficar sem médico e por isso era melhor continuar agregada ao Carregado. Mafalda Sousa assim fez até saber que estava grávida. Em Junho de 2022, já com seis semanas de gravidez, deslocou-se ao Centro de Saúde do Carregado e soube que já não tinha médico de família nem médicos disponíveis para fazerem o acompanhamento de saúde materna.