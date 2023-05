Ministra da Coesão sai em defesa das tradições ribatejanas na inauguração da Feira de Maio

A ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa, esteve em Azambuja para a inauguração da Feira de Maio e foi muito aplaudida quando disse que “ninguém vai conseguir apagar” as tradições do Ribatejo assentes no toiro, no cavalo e no campino.