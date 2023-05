Roubos de catalisadores em carros estacionados na Zona Industrial de Santarém

Leitora de O MIRANTE foi confrontada com situação ao sair de uma formação no Centro de Formação Profissional.

Os roubos de catalisadores continuam a proliferar pela região. Desta vez junto ao Centro de Formação Profissional do IEFP (Instituto de Emprego e Formação Profissional), na Zona Industrial de Santarém. Uma leitora de O MIRANTE e outra amiga, que estão a tirar um curso no Centro de Formação Profissional depararam-se com o roubo dos catalisadores dos seus automóveis depois de um dia de formação. A situação aconteceu a semana passada com outra pessoa. A Polícia de Segurança Pública foi chamada ao local tendo sido apresentada queixa.