Salvaterra de Magos atribui oito mil euros a associações

O Grupo de Dança Dream Dancing, em Salvaterra de Magos, e a Associação Academia de Artes, Cultura e Formação “O Batuque”, em Marinhais, vão ser apoiados em quatro mil euros para desenvolverem as actividades do Plano de Actividades 2022/2023. No caso das Dream Dancing o apoio foi reforçado para o aluguer de autocarros. Na associação “O Batuque” o apoio contempla as despesas de manutenção do espaço sediado em Marinhais. A decisão foi aprovada por unanimidade na última reunião de câmara, de 17 de Maio.