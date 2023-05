União de Freguesias de Santa Maria, Salvador e Santiago oferece bilhetes para Revista

A União de Freguesias de Santa Maria, Salvador e Santiago, em Torres Novas, está a oferecer entradas para o espectáculo de Revista “Olha que Duas”, que decorrerá no dia 14 de Junho, quarta-feira, pelas 15h00, no Teatro Virgínia. A autarquia refere-se à iniciativa como: “Um presente para despertar memórias e fazer sorrir o coração”.

Os interessados devem dirigir-se à União de Freguesias, no Largo de Dom Diogo Fernandes de Almeida nº 5, entre as 08h30 e as 16h00 sendo condição para receber a oferta estar ali recenseado. (No caso de um casal basta que pelo menos um seja recenseado naquela união de freguesias.

O Espectáculo “Olha que Duas”, junta em palco Florbela Queiroz e Natalina José, duas das maiores vedetas do Teatro de Revista, acompanhadas pelos actores/cantores Raquel Caneca e Gonçalo Brandão e dos actores Ricardo Miguel e Sara Inês.