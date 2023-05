Agricultores de Tomar continuam sem poder utilizar água da Barragem do Carril

O sistema de rega da Barragem do Carril continua sem funcionar e a situação vai manter-se pelo menos até 2 de Junho, segundo informou a Direcção Regional de Agricultura e Pescas de Lisboa e Vale do Tejo (DRAPLVT). A justificação prende-se com uma nova ruptura de uma conduta, tal como aconteceu a 4 de Maio, provocando várias inundações na área envolvente. Com este cenário, os agricultores que utilizam a água da barragem para regar as suas culturas vão continuar sem o poder fazer enquanto decorrem os trabalhos de reparação.

Recorde-se que na última reunião da Assembleia Municipal de Tomar a bancada da CDU apresentou uma moção onde pediu esclarecimentos sobre o atraso na reparação do problema vincando que a situação está a prejudicar vários agricultores da zona. O partido considerou que “a não resolução do problema está a pôr em causa muitos milhares de euros de investimento e as futuras colheitas (…) Esta infraestrutura tem um elevado potencial económico e que é utilizada por muitas centenas de agricultores não pode ter o seu sistema de rede de rega inoperacional durante meses”, sublinhou o deputado Bruno Graça. A moção foi aprovada por unanimidade.

Recentemente, tal como O MIRANTE noticiou, a presidente da Câmara de Tomar, Anabela Freitas, afirmou publicamente que a barragem pode vir a ser explorada por empresas privadas sendo que o município também tem intenção de fazer parte da sua gestão, num modelo público-privado, dando conta da existência de três investidores interessados na sua exploração. O Aproveitamento Hidroagrícola do Carril tem uma área de 378 hectares e engloba cerca de 920 prédios rústicos e 613 proprietários​. A barragem abrange as freguesias de São Pedro de Tomar, União das Freguesias de Tomar, União das Freguesias de Serra e Junceira e União de Freguesias de Casais e Alviobeira.