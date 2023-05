CAP não quer Governo na Feira da Agricultura 

A Feira Nacional de Agricultura/Feira do Ribatejo vai decorrer de 3 a 11 de Junho, no Centro Nacional de Exposições e Mercados Agrícolas (CNEMA), em Santarém, num certame sem convites a membros do Governo, em mais um protesto da CAP contra as políticas para o sector. Na sessão em que foram apresentadas as novidades do certame deste ano, o secretário-geral da CAP – Confederação dos Agricultores de Portugal e administrador do CNEMA, Luís Mira, afirmou que a feira será inaugurada pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, adiantando que, a exemplo do que tem acontecido noutras iniciativas organizadas pela CAP, não foi convidado nenhum membro do Governo, em “mais uma forma de dizer que o sector está descontente com a actuação” do executivo liderado pelo socialista António Costa.